"Rapide et explosif" Angelo Preciado doit faire oublier Maehle à Genk

Le KRC Genk a présenté jeudi l'arrière droit Angelo Preciado, 22 ans, qui vient de l'Independiente del Valle en Equateur. Le Sud Américain devrait succéder à Joakim Maehle sur le flanc droit. "C'est un rêve et une occasion unique de venir en Europe. Il y a eu des offres de beaux clubs sud-américains, mais ici je peux faire un grand pas en avant", a déclaré Preciado lors de son point de presse.Le club limbourgeois avait besoin d'un renfort sur le flanc droit après le départ de Joakim Maehle pour l'Atalanta Bergame. L'Equatorien Angelo Preciado, 22 ans, a attiré leur attention. Preciado a également pu compter sur l'intérêt de River Plate et Boca Juniors en Argentine ainsi que de Flamengo et Palmeiras du Brésil. "Je suis une personne très humble et je travaille dur. En tant que joueur, je suis très explosif et rapide, et je me donne à cent pour cent", a déclaré l'Equatorien de Quito, qui se trouve à près de 3 000 mètres d'altitude. "Joakim a encore tous les records des tests physiques. C'est en soi un défi de suivre ses traces au mieux. Je suis peut-être plus explosif et assez bon des deux pieds. Selon le système, j'ai aussi joué comme ailier droit à Independiente". Preciado a signé un contrat dans le Limbourg jusqu'à la mi-2023, avec une option pour deux saisons supplémentaires. Il a été formé à l'América de Quito et, à l'âge de dix-sept ans, il s'est retrouvé dans le club de haut niveau Independiente, où il était titulaire depuis la mi-2018. Avec son club, Preciado a remporté l'année dernière la Copa Sudamericana, l'équivalent sud-américain de l'Europa League. Il est également sept fois international équatorien. (Belga)