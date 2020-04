Rappel de farine de maïs de la marque Suntat/Baktat

Une teneur trop élevée en mycotoxines a été décelée dans le produit Farine de maïs de la marque Suntat/Baktat 1 kg. La société Tadal a donc décidé, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de le retirer de la vente et le rappeler auprès des consommateurs.Le numéro de lot est L.42.19.044, avec une date de durabilité minimale fixée au 11/2020. Les paquets ont été vendus dans de nombreux points de vente entre le 15/10/2019 et le 15/11/2019. L'entreprise Tadal demande aux clients de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente. (Belga)

