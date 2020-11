Rappel de produits laitiers de "La Ferme Keirse"

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), "La Ferme Keirse" retire les produits "crème fraîche au lait cru", "maquée entière au lait cru", "maquée maigre au lait cru", "maquée aux herbes au lait cru" et "boulette de Houmont" de la vente, dans le sud de la province du Luxembourg, et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de Listeria monocytogènes.Pour la crème fraîche au lait cru la date limite de consommation est comprise entre le 21/11/2020 et 28/11/2020, pour des produits à la vente entre le 04/11/2020 au 28/11/2020. Pour la maquée entière au lait cru, maquée maigre au lait cru, maquée aux herbes au lait cru la date limite de consommation est comprise entre le 02/11/2020 au 30/11/2020. Le point de vente de ces produits est la "Micro Ferme du Ponceret" à Bastogne. Pour les boulettes de Houmont, le fromage frais au lait cru, la date limite de consommation est comprise entre le 23/11/2020 et 30/11/2020, pour une période de vente du 02/11/2020 au 30/11/2020. Le point de vente de ces produits est "Estéa" à Virton. (Belga)

