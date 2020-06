Rappel du filet de truite fumée de la marque Albert Heijn

Albert Heijn retire de la vente le produit filet de truite fumée 'AH gerookte forelfilet' - avec dates de durabilité minimale entre le 20 juin et le 4 juillet inclus - et le rappelle auprès des consommateurs, a fait savoir la société vendredi dans un communiqué. Ce rappel de produit, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), a été lancé en raison de la présence possible de Listeria monocytogenes.La consommation de Listeria monocytogenes peut présenter un risque pour la santé, en particulier pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes. Albert Heijn demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. Le produit y sera remboursé ou changé. Le produit a été vendu via les magasins Albert Heijn en Belgique. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Albert Heijn via le 0800/777.05. (Belga)

