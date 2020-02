RDC: au moins huit morts dans un nouveau massacre à Beni

Au moins huit civils ont été tués vendredi à l'arme blanche dans un nouveau massacre à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, et une vingtaine d'autres sont portés disparus, a-t-on appris auprès de la police.Des membres du groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF) "ont égorgé aujourd'hui (vendredi) en plein jour au moins huit personnes. Heureusement, notre intervention a évité un bilan lourd", a déclaré le major Losendjola Morisho, chef de la police de la cité de Mangina, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu), ajoutant que "les corps sont acheminés à la morgue". "Une vingtaine d'autres civils qui étaient dans les champs manquent encore à l'appel. On en sait pas s'ils sont, eux aussi, tués, pris en otage ou s'ils ont fui la zone pour se protéger. Nous poursuivrons les recherches", a-t-il encore ajouté. Une série d'attaques meurtrières attribuées au groupe armé ADF ont eu lieu à l'est puis à l'ouest de la route nationale numéro 4. C'est la deuxième fois qu'une attaque ADF est signalée au nord de cette route. Le 28 janvier, 36 civils avaient été tués dans une attaque attribuée aux ADF à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, après au moins trois semaines d'accalmie. L'armée congolaise, qui mène des opérations contre le groupe armé ADF depuis le 30 octobre dans la partie est, a affirmé les avoir chassés de leurs principaux fiefs et avoir tué cinq de leurs six chefs. Selon les décomptes de la société civile de Beni, des ADF ont massacré plus de 300 civils en représailles à ces opérations militaires lancées contre leurs fiefs. A l'origine, les ADF sont des rebelles musulmans ougandais qui se sont installés dans l'est de la RDC en 1995. Ils ne lancent cependant plus d'attaques contre les frontières de l'Ouganda voisin depuis des années. Les ADF "possèdent les caractéristiques à la fois d'un groupe armé et d'une organisation criminelle, et semblent suivre une idéologie islamiste extrême", selon un rapport remis au Conseil de sécurité des Nations unies. (Belga)