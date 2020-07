RDC: début d'une campagne massive de vaccination contre le choléra

Une campagne de vaccination contre le choléra visant plus d'un million de personnes a été lancée dans une zone endémique de l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en RDC.Cette campagne a débuté mercredi à Uvira dans le Sud-Kivu, a précisé à l'AFP un porte-parole de l'OMS à Kinshasa, Eugène Kabambi. "Nous utilisons la stratégie du porte-à-porte afin d'éviter un potentiel afflux de personnes sur les mêmes sites fixes", a-t-il précisé. Prévue pour durer cinq jours, cette campagne de vaccination concerne toutes les personnes et enfants - âgés d'au moins un an - sur cinq territoires (Fizi, Idjwi, Minova, Nundu et Uvira). Situés principalement près des lacs Kivu et Tanganyika, ces territoires constituent une région "endémique au choléra", selon l'OMS. En avril, les cinq zones ciblées ont été fortement touchées par des inondations provoquées par des pluies diluviennes qui ont fait des dizaines de morts et causé d'importants dégâts matériels. Dans la région d'Uvira, enclavée entre le lac Tanganyika et une chaîne de montagnes, les inondations ont fait au moins 46 morts et détruit plus de 15.000 maisons, selon les autorités. La RDC est confrontée à une épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur où 69 cas dont 32 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan officiel. Le pays est également touché par la pandémie de Covid-19, avec 9.010 cas recensés et 215 décès. Mais le pays fait aussi face "au choléra et à la rougeole, des épidémies qui tuent en silence et pour lesquelles nous devons nous mobiliser davantage", a rappelé dans un communiqué le Dr Amédée Prosper Djiguimdé, chef du bureau de l'OMS pour la RDC. Depuis le début de l'année, la RDC a enregistré 12.271 cas suspects de choléra, dont 177 décès, selon l'OMS. (Belga)