RDC: deuxième décès d'Ebola depuis la reprise de l'épidémie dans l'Est

Un deuxième décès lié à l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo a été enregistré dimanche, 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épidémie dont la fin devait être proclamée ce lundi, ont indiqué les autorités sanitaires congolaises.Une enfant est décédée de la fièvre hémorragique dans la ville de Beni, qui fut l'un des épicentres de l'épidémie déclarée le 1er août 2018, a-t-on précisé de même source. Ce deuxième cas a fréquenté un même centre de santé que la victime enregistrée vendredi, un homme de 26 ans. "Il s'agit d'une co-patiente du cas confirmé le 10 avril", selon les termes du communiqué du comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola. Vendredi, le décès d'un homme de 26 ans près de Beni a été rapporté après 52 jours sans nouveau cas d'Ebola, avaient indiqué les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les autorités sanitaires ont identifiés "28 contacts" de ce nouveau malade d'Ebola "dont 26 co-patients et deux prestataires de soins, parmi lesquels un est vacciné". La RDC et l'OMS s'apprêtaient à proclamer officiellement la fin de l'épidémie ce lundi, encouragées par la disparition de nouveaux cas et la sortie de la dernière patiente d'un centre de traitement d'Ebola à Beni le 3 mars. La RDC doit désormais attendre 42 jours (deux fois la durée maximale d'incubation) sans nouveaux cas pour proclamer la fin de cette dixième épidémie sur le sol congolais qui a tué 2.276 personnes selon les autorités sanitaires congolaises. Comme le reste du monde et de l'Afrique, la RDC est également touchée par l'épidémie de Covid-19 (234 cas pour 20 décès). La grande majorité des cas sont concentrés dans la capitale Kinshasa (222), avec cinq cas dans la province du Nord-Kivu, dont un à Beni. (Belga)