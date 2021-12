RDC: la Chine enjoint ses ressortissants à évacuer trois provinces de l'Est du pays

L'ambassade de Chine en République démocratique du Congo (RDC) a exhorté mercredi ses ressortissants à évacuer trois provinces de l'Est du pays, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, en raison des violences qui ont touché plusieurs Chinois installés dans cette région riche en minerais, indiquent plusieurs sources dont Radio France internationale (RFI) et l'agence de presse américaine AP News.Les ressortissants chinois présents dans ces zones à risques sont invités par l'ambassade à se signaler et à fournir leurs coordonnées personnelles avant le 10 décembre, rapporte RFI. "Ceux qui refusent de communiquer leurs informations et insistent pour se rendre ou rester dans ces trois provinces seront tenus personnellement responsables des conséquences", précise le quotidien chinois Global Times, citant le communiqué de l'ambassade. En RDC, plusieurs attaques contre des Chinois dans des sites miniers ont été rapportées récemment. Dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud-Kivu, cinq Chinois travaillant dans une mine d'or ont été, par exemple, kidnappés le dimanche 19 novembre par des hommes armés non identifiés. Plus récemment, deux ressortissants chinois ont été tués le 25 novembre dans une attaque menée par des miliciens du groupe armé Codeco (Coopérative pour le développement du Congo). Depuis mai, l'Ituri et la province voisine du Nord-Kivu sont sous état de siège, mesure exceptionnelle destinée à lutter contre les groupes armés. Les autorités civiles y ont été remplacées par des officiers de l'armée et de la police. Cependant, massacres et enlèvements de civils se poursuivent. En Ituri, la dernière tuerie d'envergure remonte à lundi avec un bilan d'au moins 29 morts. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.