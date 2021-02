RDC: le président pro-Kabila du Sénat Alexis Thambwe Mwamba démissionne

Le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Alexis Thambwe Mwamba, un partisan de l'ancien président Joseph Kabila, a présenté vendredi sa démission sous la pression du camp du chef de l'État Félix Tshisekedi, en pleine crise politique, selon une lettre officielle authentifiée par l'AFP."Considérant d'une part que la confiance n'existe plus entre un groupe des sénateurs et moi-même, et d'autre part, l'installation d'un Bureau d'âge désormais opérationnel, je vous remets ma démission en tant que Président du Sénat", écrit M. Thambwe Mwamba dans une lettre adressée au bureau provisoire mis en place jeudi par un haut fonctionnaire pour examiner une motion de censure contre lui, signée par 64 sénateurs sur un total de 109. (Belga)