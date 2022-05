RDC: plus d'une dizaine de civils tués dans un nouveau massacre à Beni

Plus d'une dizaine de civils ont été tués samedi à l'aube à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo par des membres du groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF), a-t-on appris de l'armée et de la Croix-rouge locale."Nous avons entendu des coups de feu à l'aube au village Beu Manyama. A notre arrivée, c'était déjà trop tard parce que l'ennemi ADF avait tué à la machette plus d'une dizaine de nos concitoyens", a déclaré à l'AFP le capitaine Anthony Mualushayi, porte-parole de l'armée à Beni (Nord-Kivu, est). "Nous les avons pourchassés. Je vous informe que nos militaires ont neutralisé sept ADF. Un ADF a été capturé pendant l'opération de ratissage de cette zone dans la partie ouest de la Nationale N°4 où l'ennemi a fui après avoir été délogé de ses fiefs", a ajouté l'officier. La Croix-rouge locale a toutefois fait état d'un bilan humain plus lourd, affirmant qu'une vingtaine de civils ont été tués dans cette attaque. "Cet après-midi, le bilan de l'attaque de Beu Manyama est passé de 21 à 24 civils tués", a déclaré à l'AFP Philippe Bonane, chef de la Croix-rouge du territoire de Beni, qui supervisait l'opération de transfert des corps à la morgue. Le village Beu-Manyama est situé à 36 kilomètres à l'Ouest d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, vers la frontière avec la province voisine de l'Ituri. (Belga)

