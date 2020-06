Récession en vue pour l'Australie, une première depuis 29 ans

L'Australie s'achemine pour la première fois depuis près de trois décennies vers une récession, après une contraction de 0,3% de son produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre 2020. Une chute "bien plus grave" est désormais attendue pour le 2e trimestre, selon le ministre du Trésor Josh Frydenberg.Cette baisse - légèrement inférieure aux -0,4% attendus - est la première enregistrée depuis 2009, au moment de la crise financière internationale. Les mesures de confinement destinées à lutter contre le virus ont aggravé la situation économique de l'Australie, déjà durement impactée par une sécheresse prolongée et des feux de forêts dévastateurs. Selon le ministre du Trésor Josh Frydenberg, le pays devrait entrer en récession au second trimestre, pour la première fois depuis 1991. Les autorités australiennes ont ordonné la fermeture de nombreuses entreprises et fermé les frontières du pays pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, ce qui a lourdement pesé sur l'économie. L'Australie a recensé quelque 7.200 cas de nouveau coronavirus et déploré 102 morts. (Belga)