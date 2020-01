Record absolu de températures à Moscou en janvier

La température moyenne dans la capitale russe en janvier a été la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés il y a 141 ans, a indiqué vendredi à l'AFP l'agence russe de météorologie."La température moyenne observée en janvier à Moscou a été d'environ zéro degrés Celsius. C'est 9,3°C de plus que les moyennes habituelles", a rapporté Loudmila Parchyna, météorologue à Rosguidromet. Selon Mme Parchyna, le précédent record de températures remonte à 2007. Les suivis météorologiques existent depuis 1891 en Russie, pays connu pour ses hivers longs et rigoureux, et depuis 1879 à Moscou. En janvier, l'épaisseur de neige moyenne relevée à Moscou était de 7 centimètres, contre 32 habituellement, a encore précisé Rosguidromet. La capitale russe traverse actuellement un hiver étrangement doux qui inquiète dans un pays particulièrement exposé au changement climatique. En décembre, les températures moscovites avaient ainsi facilement dépassé les 4°C, alors que la moyenne habituelle est de -6°. Cela s'était traduit par une absence de neige particulièrement remarquée, Moscou étant recouvert habituellement d'un épais manteau blanc à cette période. L'année 2019 a été d'ailleurs la plus chaude enregistrée en Russie depuis le début des relevés météorologiques. Le phénomène s'explique selon les météorologues russes à la fois par des cyclones passagers venus de l'Atlantique et le changement climatique. Selon les scientifiques, les canicules sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier. Dans les villes, la chaleur peut être encore plus marquée en raison des "îlots de chaleur urbain", phénomène d'élévation locale de la température liée aux surfaces artificielles minérales, au manque de végétation et à l'activité humaine. (Belga)