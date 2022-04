Record Store Day ce samedi, avec les Whispering Sons comme ambassadeurs

Le Disquaire Day Belgique 2022, branche belge du Record Store Day, célèbre ce samedi les disquaires indépendants en proposant aux mélomanes d'acquérir des vinyles, souvent en édition spéciale et limitée, auprès des magasins de disques participants.Cette année, les amateurs et passionnées effectuant un achat chez un de ces disquaires recevront également un disque du groupe "post-punk" limbourgeois Whispering Sons contenant deux chansons live inédites, enregistrées à Werchter Parklife l'an dernier. L'édition de ce vinyle est limitée à 1.000 exemplaires. "Le Record Store Day est une excellente initiative pour faire découvrir à un plus grand nombre de personnes leur magasin de disques local et pour déplacer l'attention de l'écoute de la musique numérique vers les sorties physiques", commente le groupe, ambassadeur de l'édition 2022. L'année 2021 a été "exceptionnelle pour le vinyle", se réjouit de son côté la Belgian Entertainment Association Music, une association du secteur du divertissement qui représente producteurs et distributeurs de musique. "Année après année, le vinyle renforce sa position sur le marché physique grâce à un public fidèle et croissant. À l'occasion du Record Store Day, nous souhaitons mettre à l'honneur ce support musical", conclut la BEA Music. (Belga)