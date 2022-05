Red Dragons - La Belgique s'impose en trois sets en ouverture contre la Lettonie

Pour la première de l'Italien Emanuele Zanini comme coach, les Red Dragons se sont imposés face à la Lettonie en ouverture de l'European Golden League de volley (messieurs) mercredi soir à Alost.La Belgique a dominé en effet son sujet 3 sets à 0 (25-16, 27-25 et 25-16) pour le premier match du groupe C d'une compétition annuelle qui regroupe cette fois onze nations continentales en l'absence du Bélarus, suspendu. Nommé sélectionneur des Red Dragons en janvier, Emanuele Zanini a conduit sa nouvelle équipe vers une victoire aisée face à la 49e nation mondiale. La Belgique (FIVB 26) affrontera encore dans sa poule la République tchèque (FIVB 30) et l'Estonie (FIVB 48). Les Belges seront opposés aux Estoniens le 5 juin et aux Tchèques le 8 juin, chaque fois au Lange Munte de Courtrai. Au terme des six journées, le premier de chacun des trois groupes sera qualifié pour le Final Four en Croatie, qualifiée d'office. Si la Croatie gagne sa poule, le meilleur deuxième sera aussi de la partie. Cette qualification pour le Final Four est le premier objectif de Zanini, qui a également pour ambition de hisser les Red Dragons à l'Euro 2023 tout en les faisant progresser au classement mondial. La Golden League, organisée par la Confédération européenne de volley (CEV), a été remportée en 2021 par la Turquie à l'occasion d'un Final Four organisé à Courtrai, où les Belges avaient pris la 4e place. (Belga)