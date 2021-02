Red Flames : Charlotte Tison et Lenie Onzia titulaires face à l'Allemagne

Ives Serneels a apporté deux changements dans son onze de base pour le match amical que les Red Flames jouent face à l'Allemagne dimanche à Aix-la-Chapelle (18h).Par rapport au match perdu 1-6 face aux Pays-Bas jeudi au stade Roi Baudouin, Davina Philtjens, qui a reçu un coup face aux Néerlandaises, est absente. Davinia Vanmechelen est pour sa part sur le banc. Philtjens et Vanmechelen sont remplacées par Charlotte Tison et Lenie Onzia. L'équipe alignée face à l'Allemagne se compose de Justien Odeurs au but, Laura Deloose, Amber Tysiak, Julie Biesmans, Kassie Missipo, Janice Cayman, Marie Minnaert, Tine De Caigny et Tessa Wullaert, capitaine. La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne s'affrontent dans un tournoi à trois qui se terminera le 24 février à Venlo par un duel entre les Néerlandaises et les Allemandes. Ce triptyque doit aussi, et surtout, promouvoir la candidature commune des trois pays pour l'organisation du Mondial 2027. Il constitue une étape symbolique dans le cadre de la candidature baptisée 'Three Nations, One Goal' (Belga)