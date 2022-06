Red Flames - Ives Serneels heureux de la réaction de son équipe en 2e période

Les Red Flames ont battu l'Irlande du Nord 4-1, jeudi, dans leur deuxième match de préparation à l'Euro féminin de football. Le sélectionneur Ives Serneels était satisfait de la réaction de ses joueuses en seconde période et de la montée au jeu de ses remplaçantes, dont Ella Van Kerkhoven, qui a réalisé un doublé."J'ai un bon sentiment, parce que nous avons gagné 4-1", a souri Serneels en zone mixte. "Tout le monde a vu que les 15 premières minutes étaient difficiles, mais la manière de marquer le premier but était magnifique." Après le but d'ouverture de Tessa Wullaert, les Flames ont subi l'égalisation nord-irlandaise à la 45e minute. "Quand tu vois la réaction du groupe après ce but juste avant la mi-temps, c'est bien. En seconde période, l'Irlande du Nord n'a pas eu d'occasion. Et les joueuses montées au jeu ont fait un bon match." Serneels comptait profiter de ce duel pour donner du temps de jeu à Ella Van Kerkhoven, Elena Dhont et Kassandra Missipo, longtemps écartées sur blessures. Toutes ont fait leur apparition durant la partie. La première a réalisé un doublé, la deuxième a créé le danger à plusieurs reprises. "Ella a son passé pour elle. Les derniers mois n'étaient pas faciles, mais nous connaissons ses qualités exceptionnelles, qu'on n'a pas dans le groupe. Elena et Kassandra aussi ont passé des moments très durs. Elles ont montré leurs qualités. C'est bon pour leur confiance, je pense qu'elles rentrent à Tubize avec un bon sentiment." Selon Serneels, "chaque joueuse est au niveau que nous pensions en ce moment. Il reste deux semaines avant le premier match de l'Euro". La suite de la préparation prévoit un duel face à l'Autriche, dimanche. "Une bonne équipe qui mérite d'être à l'Euro et qui a une très bonne organisation", prévient Serneels. (Belga)