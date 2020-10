Red Flames - Janice Cayman sera prête pour le déplacement en Lituanie: "Seule la victoire comptera"

Mardi, les Red Flames se rendront en Lituanie pour leur avant-dernier match de qualification pour l'Euro. Un match pour lequel Janice Cayman sera prête après une blessure à la cheville. "Notre seule priorité, c'est la victoire. Puis, nous nous concentrerons sur la Suisse", a préfacé la joueuse de Lyon."La préparation pour le match se passe bien", a ajouté Cayman. "Nous sommes ensemble depuis mardi. C'est long mais c'est nécessaire pour mettre en place de nouvelles choses. Nous avons également évoqué la défaite en Suisse. Nous devons utiliser les aspects négatifs de ce match en vue du déplacement en Lituanie puis de la réception de la Suisse le 1er décembre." Avant de retrouver la Suisse, les Red Flames devront d'abord se concentrer sur le déplacement en Lituanie mardi. "Notre seule priorité, c'est la victoire", a précisé Cayman. "Cela peut être vu comme une répétition générale avant le match contre la Suisse mais ce sera un tout autre match contre la Lituanie. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Si nous gagnons nos deux prochains matches, nous allons à l'Euro. Cela nous donne de la pression mais de la pression positive." Cayman, 32 ans, était cependant incertaine à cause d'une blessure à la cheville mais sera bel et bien du voyage. "Tout va bien. Je n'ai plus joué depuis deux semaines mais j'ai pu participer aux deux derniers entraînements avec les Red Flames. Je suis prête à jouer." Au mois d'août, elle avait remporté la Ligue des Champions avec Lyon où elle a très peu voix au chapitre. "Mais j'y suis toujours très heureuse. Je ne joue pas beaucoup mais c'est la meilleure équipe d'Europe. Cela fait onze ans que je joue à l'étranger et un retour en Belgique n'est pas dans mes plans pour le moment. Nous verrons à la fin de la saison", a conclu Cayman. (Belga)