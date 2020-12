Red Flames - Le trident offensif Cayman - Wullaert - De Caigny ravi de l'efficacité belge

Les Red Flames se sont imposées 4-0 devant la Suisse mardi, validant leur ticket pour l'Euro 2022 de football féminin. Les trois buteuses du soir, Tine De Caigny, Tessa Wullaert et Janice Cayman, ont loué l'efficacité de l'équipe nationale."La Suisse a bien débuté mais on a peu à peu trouvé notre rythme et nous avons été super efficaces", a lancé Janice Cayman, auteur du 4e but d'un bel effort en solitaire. "Nous avons joué de manière très professionnelle et c'était le scénario rêvé pour nous. Je pense que c'est prometteur pour l'Euro." "C'est vraiment que du bonheur", a ajouté la joueuse de l'Olympique Lyonnais. "On a maintenant le temps pour nous préparer avant l'Euro. On voudra faire mieux que la fois passée (élimination en poules, ndlr) et notre première participation en 2017 va nous aider. Ce soir (mardi, ndlr), on a montré que nous étions très fortes collectivement et que certaines individualités pouvaient faire la différence." Tessa Wullaert a, quelque peu aidé par la gardienne adverse, marqué le 3e but du match. "Nous avons joué dans un dispositif un peu différent que d'habitude avec deux attaquantes. On a dû un peu se chercher en début de match mais c'est vite venu. On a vraiment mérité cette qualification", a expliqué l'attaquante du Sporting d'Anderlecht, auteur de son 50e but chez les Red Flames. En première mi-temps, c'est une autre joueuse du RSCA qui a débloqué le marquoir à Den Dreef. En effet, Tine De Caigny a profité de services de Wullaert et Cayman pour marquer deux nouveaux buts. Avec douze réalisations, elle est la meilleure buteuse des éliminatoires. "Je fais ce que je dois faire, être dans la boite. J'ai reçu des ballons parfaits. Je suis vraiment très motivée par l'Euro. Notre parcours pourrait quelque peu dépendre du tirage des groupes. Mais nous avons le temps d'encore nous améliorer", a ponctué De Caigny. (Belga)