Red Flames - Les Flames doivent améliorer leur début de match, selon Tessa Wullaert

Tessa Wullaert a réalisé un doublé lors de la victoire 4-1 des Red Flames contre l'Irlande du Nord, jeudi, en préparation à l'Euro. Les Belges ont fait la différence en fin de partie, alors que l'Irlande du Nord était réduite à dix après le rouge reçu par la gardienne Jackie Burns. "C'était alors plus facile pour jouer et mettre la pression", a reconnu la capitaine en zone mixte."Je ne pensais pas avant le match qu'on allait gagner 4-1, c'est un bon score", a confié Wullaert. "Je pense que les joueuses venues du banc ont donné quelque chose d'extra au jeu, et je pense qu'on a eu de la chance qu'elles aient été réduites à dix. Là c'était plus facile pour jouer et mettre la pression." Les Belges se sont créées peu d'occasions en première période. En seconde période, après les montées au jeu notamment d'Elena Dhont et d'Ella Van Kerkhoven, qui a marqué deux buts, la situation a changé. "On n'a pas bien commencé, on ne trouvait pas l'espace entre les lignes", a analysé la joueuse aux désormais 67 buts en équipe nationale. "On en a discuté à la mi-temps. Je pense que la deuxième mi-temps était meilleure, mais on doit améliorer ça. A l'Euro, ce ne sera pas juste la deuxième mi-temps qui comptera, on devra bien commencer." "On sait qu'Elena, c'est un vrai flanc, ce qui nous a un peu manqué les derniers mois, il faut mettre les ballons dans le rectangle", a conclu la nouvelle recrue du Fortuna Sittard (Belga)