Red Flames - Les Flames s'imposent 4-1 contre l'Irlande du Nord grâce à Wullaert et Van Kerkhoven

La Belgique, 19e nation mondiale, a battu l'Irlande du Nord (FIFA 47) 4-1 pour son deuxième match de préparation à l'Euro féminin de football, jeudi, à Lierre. Tessa Wullaert (23e et 86e) et Ella Van Kerkhoven (83e et 90e+3) ont inscrit les buts belges, Lauren Wade (45e) avait provisoirement égalisé. Les Nord-Irlandaises évoluaient à dix depuis la 69e minute et le rouge reçu par la gardienne Jackie Burns.Les Red Flames disputeront encore deux matchs de préparation, dimanche (17h00) contre l'Autriche et mardi prochain (20h00) contre le Luxembourg avant de s'envoler pour l'Angleterre, où elles entreront en compétition le 10 juillet contre l'Islande. (Belga)