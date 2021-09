Red Flames - Les Red Flames contraintes au partage en Pologne

Les Red Flames, l'équipe nationale belge féminine de football, ont entamé leur campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2023 par un partage en Pologne (1-1), vendredi soir à Gdansk.La Pologne (FIFA 29) a ouvert le score via Ewa Pajor. La joueuse de Wolfsburg, cheffe de file de la sélection polonaise, a profité d'une phase confuse pour tromper Justien Odeurs (1-0, 40e). Les Belges, qui pointent à la 19e place du classement FIFA, ont entamé la seconde mi-temps avec de bonnes intentions. Seule au petit rectangle, Tine De Caigny n'est pas parvenue à cadre sa reprise de la tête (77e). Dans la foulée, Janice Cayman a égalisé d'un tir lointain depuis son flanc droit, qui a surpassé la gardienne polonaise (1-1, 79e). Mardi, les troupes d'Ivers Serneels recevront l'Albanie (FIFA 75) sur la pelouse du stade Roi Baudouin (20h30). Au classement du groupe F, la Belgique et la Pologne sont précédées par la Norvège (FIFA 12), qui s'est imposée 10-0 contre l'Arménie (FIFA 128) jeudi. Le groupe F est complété par le Kosovo (FIFA 115). Si elles ont pris part à la phase finale de l'Euro 2017, les Red Flames n'ont jamais disputé de phase finale de Coupe du monde. La Belgique avait été battue par la Suisse en barrages pour le Mondial 2019. Vingt-quatre équipes avaient participé à la Coupe du monde 2019 en France. Le Mondial 2023 réunira pour la première fois 32 équipes, du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. (Belga)