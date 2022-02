Red Flames - Les Red Flames remportent la Pinatar Cup en battant la Russie aux tirs au but

La Belgique a remporté la Pinatar Cup, un tournoi international de football féminin, mardi, dans la région de Murcie, en Espagne. Les Red Flames ont battu en finale la Russie aux tirs au but (7-6) alors que le temps règlementaire s'était achevé sur un score de 0-0.Après une large victoire contre la Slovaquie (4-0) et un succès aux tirs au but sur le pays de Galles (0-0, 3-1 t.a.b.), les Red Flames, 20e au classement mondial, affrontaient la Russie (FIFA 25) en finale. Comme en demi-finale, les Red Flames et leurs adversaires ne parvenaient pas à débloquer le marquoir. La victoire se décidait aux tirs au but. La séance commençait mal pour les Belges, avec la tentative de Davina Philtjens repoussée par la gardienne russe Tatyana Shcherbak. Sarah Wijnants, Tine De Caigny, Janice Cayman et la gardienne Nicky Evrard marquaient leur tir, laissant la Belgique en course. La cinquième tireuse russe, Yana Sheina, qui avait la victoire au bout du pied, envoyait le ballon à côté. La séance se poursuivait jusqu'au huitième tir de chaque équipe, Julie Biesmans et Marie Minnaert ne tremblant pas des onze mètres côté belge. Silke Vanwynsberghe marquait le sien alors que Vera Simanovskaya tirait à côté. En Espagne, les Red Flames préparaient leurs prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023 et son championnat d'Europe cet été en Angleterre. La Belgique doit aller affronter le Kosovo et l'Albanie, chez eux, pour ses deux prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023, les 7 et 12 avril. Le championnat d'Europe, prévu l'an dernier mais reporté en raison de la crise sanitaire, se déroule lui du 6 au 31 juillet en Angleterre. La Belgique a été versée dans un groupe avec la France, l'Italie et l'Islande. (Belga)