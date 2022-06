Red Flames - Quatre joueuses quittent la sélection d'Ives Serneels

Jarne Teulings, Shari Van Belle, Marie Detruyer et Zenia Mertens ont quitté la sélection des Red Flames en pleine préparation pour l'Euro de football féminin en Angleterre cet été, a communiqué mercredi la fédération belge de football.Ils sont désormais 28 joueuses à disposition du sélectionneur national Ives Serneels après, aussi, le forfait acté début du mois d'Isabelle Iliano, blessée. Ives Serneels doit communiquer lundi sa sélection définitive de 23 joueuses qui rejoindra l'Angleterre le 7 juillet. Les Red Flames doivent affronter l'Islande le dimanche 10 juillet pour leur premier match dans le groupe D avant de défier la France (le 14 juillet à Rotherham) et l'Italie (le 18 juillet à Manchester). Quatre rencontres de préparation sont au programme avec un premier duel contre l'Angleterre jeudi à Wolverhampton. En Belgique, des matches de préparation sont prévus ensuite, à Lier, contre l'Irlande du Nord (le 23 juin), l'Autriche (le 26 juin) et le Luxembourg ( le 28 juin). (Belga)