Regénéraliser des mesures qui avaient été maintenues en Wallonie et à Bruxelles

La réunion du comité ministériel restreint ("kern") annoncée dimanche par le Premier ministre Alexander De Croo visera probablement à "regénéraliser" à l'ensemble de la Belgique des mesures qui avaient été maintenues en Wallonie et à Bruxelles, concernant le port du masque ou le télétravail, a commenté le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne.Cette réunion n'a rien d'exceptionnel, dans le cadre de la préparation d'un comité de concertation tel qu'il est programmé pour vendredi, a fait observer M. Dermagne, sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi). Il qualifie la situation sanitaire de "préoccupante", nécessitant la prise de mesures complémentaires. Mais il n'est pas question de refermer certains secteurs de l'économie, a-t-il confirmé. Les ministres parleront de port du masque dans les espaces publics et les commerces, ainsi que de télétravail. "Ce sont des mesures qui existent en Wallonie et à Bruxelles et qui vont sans doute devoir être regénéralisées sur l'ensemble du territoire". À la suite du comité de concertation du 17 septembre dernier, au cours de laquelle un "socle fédéral" de mesures avait défini, les Régions avaient été laissées libres d'adopter des règles plus contraignantes si la situation épidémiologique sur leur territoire le requérait, ce qui avait été le cas à Bruxelles et en Wallonie. La Flandre, elle, s'en est largement tenue au socle fédéral: depuis le 1er octobre, le port du masque n'y est plus obligatoire en magasin, au restaurant, en salle de sport, dans une administration ou au cinéma. Par ailleurs, depuis le 1er septembre, le télétravail n'est plus fortement recommandé en Flandre ni en Wallonie, mais bien à Bruxelles. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.