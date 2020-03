Rejet en vue pour la demande de levée d'immunité parlementaire de Guy Verhofstadt

Le Parlement européen devrait rejeter mardi une demande relayée par la justice polonaise de lever l'immunité parlementaire de Guy Verhofstadt.Lors d'un débat en novembre 2017 en plénière à Strasbourg sur l'État de droit et la démocratie en Pologne, l'eurodéputé belge, alors président du groupe des libéraux européens, avait qualifié les participants à une "Marche de l'indépendance" à Varsovie de "fascistes, néonazis et suprémacistes blancs". Les images du rassemblement, avec des explosions de pétards, des fumées colorées de torches fumigènes et des slogans xénophobes, racistes, ou anti-islam scandés par l'extrême droite avaient provoqué une vague de critiques à l'étranger, certains médias utilisant le terme de "marche fasciste". Mais une association proche du pouvoir conservateur en place à Varsovie, la "Ligue polonaise contre les diffamations", avait rapidement annoncé porter plainte contre l'ex-Premier ministre belge. Deux députés européens conservateurs polonais, Marek Jurek et Zdzislaw Krasnodebski, avaient également écrit au président du Parlement européen Antonio Tajani pour lui demander de sanctionner l'ancien Premier ministre belge pour ses propos. En octobre dernier, le Parlement européen a reçu une demande d'un tribunal de district de Varsovie pour lever l'immunité parlementaire de M. Verhofstadt. Cette demande a été examinée par la commission des Affaires juridiques qui a conclu, dans un rapport adopté par 14 voix contre 7, que l'immunité du Belge ne devait pas être levée: "les déclarations de Guy Verhofstadt relèvent de l'exercice de ses fonctions de député et de son activité au Parlement européen." La commission note aussi que la demande, émanant d'un requérant civil qui avait participé à la marche en question, n'a pas été relayée par le procureur - ce dernier a refusé d'engager la procédure - mais par le seul juge qui l'a transmise de manière purement formelle. Le rapport de la commission des Affaires juridiques concluant au rejet de la demande de levée d'immunité parlementaire sera mis aux votes mardi à la mi-journée. (Belga)