Relais Mondiaux: Jonathan Sacoor s'envolera vers la Belgique en cas de test négatif au coronavirus

Jonathan Sacoor a effectué un dépistage au coronavirus ce lundi. Si le résultat s'avère négatif, l'athlète, actif à l'université du Tennessee et spécialiste du 400 mètres s'envolera depuis les États-Unis pour la Belgique, qu'il rejoindra mardi. Son coach Jacques Borlée l'a annoncé à l'agence Belga.Sacoor, 21 ans, doit participer avec les Belgian Tornados et le relais 4x400 mètres aux Relais Mondiaux ces 1er et 2 mai à Chorzow, en Pologne. (Belga)