Remboursement des accises pour la bière périmée afin de soutenir les brasseries

Le conseil des ministres a décidé la semaine passée d'autoriser le remboursement des droits d'accise pour la bière devenue invendable en raison de la durée de fermeture de l'Horeca et du dépassement de la date limite de consommation, a indiqué lundi à la Chambre le ministre des Indépendants, David Clarinval, en réponse à une question de Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) sur la situation des brasseurs.Cette mesure de soutien s'ajoute, à l'échelon fédéral, à des exonérations de cotisation ONSS pour les brasseurs et fournisseurs de l'Horeca, des possibilités d'obtenir des plans de paiement, les investissements attendus du Fonds de transformation ou encore la prolongation de la période d'octroi des crédits éligibles à une garantie d'État. Une autre mesure, valant pour l'ensemble des secteurs d'activité, est également en discussion: un "coup de pouce au réemploi" via une réduction de cotisation ONSS pour le 3e trimestre 2021 au bénéfice des employeurs qui récupèrent des salariés mis au chômage temporaire et/ou embauchent des salariés supplémentaires. Les craintes sont particulièrement vives pour les brasseries artisanales. Une aide financière de 30 millions d'euros serait nécessaire pour permettre une relance de l'activité, a expliqué M. Vanden Burre, se fondant sur une étude du bureau Graydon. "Sans ce soutien immédiat et nécessaire, ce sont plus de 50 brasseries artisanales qui devront mettre la clé sous la porte et se déclarer en faillite, alors que leur situation financière était saine et en équilibre avant le début de la crise", a averti le député. Le ministre se dit conscient de la situation. Il a d'ailleurs reçu les représentants de plusieurs brasseries à son cabinet. "Le risque d'insolvabilité voire de faillites d'entreprises autrefois saines est réel", a-t-il expliqué. Les ventes dans le commerce n'ont pas permis de compenser l'arrêt de l'Horeca et du secteur événementiel. La réouverture des terrasses constitue toutefois une première amélioration en attendant la reprise des activités à l'intérieur et de certains événements et festivals. (Belga)