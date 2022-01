Remco Evenepoel entame sa saison sur les routes espagnoles

Quick-Step Alpha Vinyl a confirmé samedi la présence de Remco Evenepoel au départ du Tour de la Communauté de Valence à partir de mercredi et jusqu'à dimanche.Le jeune Belge, 22 ans, reviendra ainsi sur le sol espagnol pour la première fois depuis août 2020 et sa victoire au Tour de Burgos. Le Néerlandais Fabio Jakobsen sera aussi sur les routes de Valence pour la formation de Patrick Lefevere. Yves Lampaert sera le second Belge au départ pour Quick-Step Alpha Vinyl . (Belga)