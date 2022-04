Remco Evenepoel: "Une victoire incroyable pour ma première participation à Liège"

Remco Evenepoel s'est imposé en solitaire dimanche dans Liège-Bastogne-Liège, où il participait pour la première fois. Il a façonné ce premier succès dans un Monument au prix d'une attaque puissante dans la Redoute."Nous avons vécu avec mon équipe une période difficile mais nous avons continué à y croire, à nous battre, je remercie l'équipe, le staff", a expliqué Remco Evenepoel. "Cette victoire à Liège est incroyable, pour ma première participation. Je me sentais certes dans un excellent jour, ma meilleure journée de l'année. Je voulais attaquer dans la Redoute, c'est ce que j'ai fait et la tactique a réussi. Liège-Bastogne-Liège a toujours été ma course préférée et c'est incroyable de la gagner en solitaire dans ma première participation." Sa chute dans la Tour de Lombardie en 2020 avait eu de longues conséquences à Remco Evenepoel qui n'a pas connu sa meilleure saison en 2021. "Ce fut une année difficile mais tout le monde, mon équipe, ma famille, mon entourage, a continué à croire en moi, alors que je souffrais physiquement et mentalement. Je suis donc très fier d'avoir gagné cette course. Je pense avoir retrouvé mon meilleur niveau." (Belga)