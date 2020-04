Renault relance progressivement sa production en France

Le constructeur automobile Renault a commencé à relancer sa production en France, après une interruption depuis le 16 mars dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, a-t-on appris mercredi auprès de la direction."La reprise va se faire de manière extrêmement progressive, avec des effectifs limités, qui vont augmenter progressivement" afin de pouvoir vérifier la bonne application du protocole sanitaire, a expliqué le directeur des ressources humaines, Tristan Lormeau, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Trois usines du groupe, Cléon (nord-ouest) qui fabrique des moteurs, Le Mans (centre) qui produit des châssis, et Choisy-le-Roi (région parisienne) qui produit des pièces détachées de réemploi, ont déjà entamé une reprise "cette semaine", a indiqué Patrice Haettel, directeur industriel du groupe pour la France. La reprise se poursuivra la semaine prochaine, avec l'usine de Flins (région parisienne) qui assemble notamment la citadine électrique Zoe. "Les autres sites suivront jusque début mai", a précisé M. Haettel. Il a souligné qu'au démarrage il n'était pas question de faire des volumes importants mais de reprendre avec des effectifs très limités. "Aujourd'hui, on se prépare. Il faut qu'on montre qu'on sait travailler avec le protocole sanitaire, et donc cela va demander beaucoup de temps pour être prêt le jour où nos concessions vont rouvrir", a-t-il expliqué. Les mesures de sécurité sanitaire incluent notamment la prise de température des salariés à l'entrée de l'usine, le port d'équipements de protection, le nettoyage et la désinfection des postes de travail et la réorganisation des salles collectives. Du côté des syndicats, Franck Daoût a expliqué que "les usines devraient redémarrer avec 25% des salariés sur place", par "demi-équipes ou quart d'équipes", après "une formation sur les postes pour respecter les gestes barrière". (Belga)