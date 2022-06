Report de travaux dans les tunnels: le MR demande une réunion de la commission de suivi

La députée bruxelloise MR Anne-Charlotte d'Ursel a l'intention de demander au président du parlement régional de réunir la commission de suivi des recommandations de la commission spéciale tunnels à propos de l'annonce du report d'investissements lourds dans ceux-ci."Le passé nous a déjà montré ce qui arrive quand on économise sur les infrastructures bruxelloises. L'histoire se répèterait-elle, s'est demandée pour sa part la cheffe du groupe MR Alexia Bertrand, dans un communiqué commun du groupe parlementaire libéral. Selon les quotidiens l'Echo et De Tijd, plusieurs investissements lourds dans la rénovation des tunnels bruxellois et programmés dans le Plan Pluriannuel d'Investissement ont été différés dans le temps. D'après la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), les tunnels sont soumis à un monitoring régulier et leur sécurité n'est pas menacée. Le MR n'en est pas totalement convaincu. "Nous avons déjà pointé la diminution des crédits budgétaires à l'occasion du vote du budget, a rappelé la cheffe du groupe libéral au Parlement bruxellois. "Le sous-investissement dans les ouvrages d'art a conduit en 2016 à une situation de crise, un plan avait été alors élaboré à la demande du MR... Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre le master plan et aujourd'hui? Je crains que l'histoire se répète et que l'on nous dise dans quelques années que l'état des tunnels qui n'ont pas été rénovés est catastrophique", a commenté Alexia Bertrand. La cheffe de groupe n'exclut pas de faire réactiver la commission spéciale tunnels afin de faire le point sur ce dossier. Elle se demande si le gouvernement Vervoort ne juge plus la rénovation desdits ouvrages stratégique. (Belga)