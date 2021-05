Report du Codeco: "Le brouillard complet pour l'horeca"

Le report du Comité de concertation au 4 juin provoque la "colère et l'inquiétude" au sein du secteur horeca qui attend toujours des précisions et des décisions, tant sur le protocole applicable pour la réouverture en intérieur que sur certaines mesures d'assouplissements déjà avalisées par les experts virologues, indique mercredi Horeca Wallonie dans un communiqué."L'absence de ces mêmes précisions/décisions à quelques jours de l'ouverture des établissements est inacceptable d'autant qu'elle se répète depuis le début de la crise Covid ! Le secteur a besoin de clarté pour pouvoir ouvrir le 9 juin dans les conditions imposées. Comment rouvrir sereinement si l'on ne dispose que de quelques (5) jours pour évaluer la pertinence d'une ouverture dans les conditions imposées, passer commande, organiser son personnel et son service, etc", se demande la fédération. Pour Horeca Wallonie, le secteur a besoin d'informations pratiques sur les mesures applicables bien avant le 4 juin ainsi que de perspectives claires pour les assouplissements annoncés par le dernier Codeco pour les mois de juillet et d'août. (Belga)