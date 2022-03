Reprise de la circulation ferroviaire entre Bruxelles et Nivelles

Le trafic ferroviaire entre Bruxelles et Nivelles a repris dimanche soir vers 19h00, a rapporté Infrabel. Le trafic ferroviaire entre Bruxelles et Nivelles était perturbé depuis 15h45, en raison d'une collision avec un passager près de la gare de De Hoek à Rode-saint-Genèse. Les trains entre Holleken et Braine-l'Alleud n'ont temporairement plus circulé, mais des bus de remplacement ont été déployés entre les gares de Bruxelles-Midi et Braine-l'Alleud.Le train impliqué dans la collision était un train qui reliait Charleroi-Sud à Anvers-Central. Les quelque 250 passagers ont été évacués et emmenés en bus. (Belga)

