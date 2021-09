Reprise de vols humanitaires onusiens vers le nord et le sud de l'Afghanistan

Des vols humanitaires onusiens ont repris récemment vers le nord et le sud de l'Afghanistan, a indiqué jeudi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, en disant espérer qu'ils pourront être intensifiés prochainement.Opérés par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, ils ont permis "à 160 organisations humanitaires de poursuivre leurs activités vitales dans les provinces afghanes", a-t-il précisé lors de son point-presse quotidien à New York. Les vols ont relié Islamabad, au Pakistan, à Mazar-i-Sharif (nord) et Kandahar (sud), a ajouté le porte-parole. Trois ont été menés depuis le 29 août. Entre 2002 et 2021, des vols onusiens ont desservi plus de 20 destinations en Afghanistan et l'objectif est de revenir vers une telle amplitude dès que la sécurité et le financement des opérations seront assurés, a dit le porte-parole. Le PAM fait en sorte "de mener tous les efforts pour augmenter le rythme des opérations aussi tôt que possible et augmenter les destinations", a déclaré Stéphane Dujarric. "En outre, un pont aérien de fret est en train d'être mis en place pour transporter des articles non alimentaires, tels que des fournitures médicales et autres fournitures d'urgence, là où ils sont le plus nécessaires", a-t-il aussi affirmé sans autres détails. (Belga)

