Reprise des vols de la Belgique vers le Maroc

TUI Fly reprendra ses opérations de vol vers et depuis le Maroc dès le 8 février, à la suite de la réouverture de l'espace aérien marocain la veille, annonce la compagnie aérienne vendredi.L'espace aérien marocain avait été fermé le 30 novembre 2021 mais rouvrira le 7 février. A partir du 8 février, TUI fly reprendra donc son programme de 12 lignes au départ de Bruxelles national, Charleroi et Anvers, vers neuf aéroports marocains (Tanger, Casablanca, Agadir, Rabat, Marrakech, Nador, Tétouan, Oujda et Al Hoceima). 25 fréquences hebdomadaires seront proposées par la compagnie. (Belga)