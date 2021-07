République dominicaine et Pays-Bas fixent leurs frontières maritimes dans les Caraïbes

La République dominicaine et les Pays-Bas, qui possèdent plusieurs îles dont Aruba et Curaçao dans les Caraïbes, ont signé lundi un accord fixant leurs frontières maritimes dans cette région, ont annoncé le gouvernement dominicain et l'ambassade des Pays-Bas."La République dominicaine a signé avec le royaume des Pays-Bas un accord de délimitation maritime qui fixe la frontière entre les deux parties dans la mer des Caraïbes", a indiqué le ministère dominicain des Affaires étrangères dans un communiqué. "Aujourd'hui, nous avons écrit l'histoire avec un accord de délimitation maritime. Evénement important pour la sécurité et pour le développement", a tweeté l'ambassadrice néerlandaise Annemieke Verrijp. Les Pays-Bas possèdent un chapelet d'îles dans la région: Aruba, Curaçao, Saint-Martin et les territoires de Bonaire, Saint-Eustache et Saba. "Nous avons six frontières maritimes. En 1978, nous avons délimité la mer territoriale avec la Colombie et, en 1979, avec le Venezuela. Depuis, nous ne l'avions pas fait avec les quatre pays restants. Aujourd'hui nous nous sommes mis d'accord avec les Pays-Bas", a tweeté le ministre dominicain des Affaires étrangères Roberto Alvarez. Les autres pays sont Haïti, le Royaume-Uni - qui possède les îles Turques-et-Caïques - et les Etats-Unis auxquels appartient Porto Rico. Le ministère dominicain a précisé que la République dominicaine comptait porter "la plus grande attention possible" et consacrer les "ressources nécessaires" pour établir ces limites. Concernant l'accord avec les Pays-Bas, il a souligné que "les deux parties faciliteraient le développement et les recherches scientifiques marines dans leurs zones". (Belga)

