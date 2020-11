Restructurations aux Editions de l'Avenir - Premiers départs à L'Avenir Advertising d'ici un mois selon la procédure Renault

Le plan Renault envisagé pour la société L'Avenir Advertising (LAA), éditeur de Proximag, a été approuvé à l'unanimité par le personnel concerné lors d'assemblées à distance avec le front commun syndical Setca-CNE, qui en fait part dans une communication interne mardi. Les syndicats estiment que les premiers départs pourraient avoir lieu d'ici un mois pour une fermeture de l'entreprise en fin d'année.La phase d'information du plan Renault a été finalisée mardi après-midi. Il prévoit que 32 employés soient licenciés. Onze seront transférés vers "EDA presse" décrit comme la nouvelle société réunissant IPM, des partenaires financiers et une coopérative, qui devrait aussi accueillir aussi le personnel EDA une fois le rachat des Editions de l'Avenir effectif. Sept employés enfin seront transférés chez Rossel qui rachète certaines branches de Proximag pour son toutes-boîtes, le Vlan. Le groupe Nethys a enclenché en février dernier le processus de vente de son pôle presse, avec les activités des Editions de l'Avenir (L'Avenir) et de L'Avenir Hebdo (Moustique) qui devraient être reprises par IPM Group SA. Par contre, aucun candidat n'a pu être retenu pour l'activité "toutes-boîtes". Fin de semaine passée, les syndicats déploraient que la situation de LAA se soit dégradée ces dernières années à cause de la situation difficile du marché mais également en raison d'une "gestion hasardeuse". (Belga)

