Résultats mitigés pour Noor Vidts à Tenerife

Noor Vidts a participé samedi et dimanche au lancer du poids et au lancer du javelot de l'heptathlon du meeting d'Arona en Espagne où elle est actuellement en stage.Vidts n'a pas fait forte impression avec une 11e place au lancer du poids avec un lancer à 12m83. Au javelot, elle a terminé à la 8e place avec un lancer à 36m39. Titrée sur pentathlon lors des derniers Mondiaux en salle, Vidts voulait encore participer à un heptathlon avant les Mondiaux d'Eugene, pour lesquels elle est déjà qualifiée, mais a changé ses plans à cause d'une gêne aux ischio-jambiers. L'athlète de Vilvorde est aussi déjà qualifiée pour l'Euro grâce à sa 4e place aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. (Belga)