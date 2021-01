Rétablissement total des relations entre le Qatar et les pays qui le boycottaient

Les relations diplomatiques entre le Qatar et les quatre pays du Golfe qui le boycottaient depuis plus de trois ans ont été totalement rétablies, a annoncé mardi le ministre saoudien des Affaires étrangères, à l'issue d'un sommet régional en Arabie saoudite."Il a été décidé aujourd'hui, grâce à la sagesse de dirigeants du Golfe et de l'Egypte, de tourner la page et de rétablir toutes les relations diplomatiques" avec le Qatar, a déclaré à la presse le prince Fayçal ben Farhane Al-Saoud. (Belga)

