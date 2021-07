Retour de quelques pluies passagères lundi, avant un temps à nouveau ensoleillé

Le ciel sera ensoleillé à parfois partiellement nuageux dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Il fera doux avec des maxima de 21 à 26 degrés et un vent généralement modéré de nord. La nuit prochaine, le temps sera calme avec formation de quelques bancs de nuages bas ou nappes de brouillard et des minima de 10 à 15 degrés.Lundi, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux à partir du nord avec éventuellement quelques gouttes de pluie ou une petite averse passagère. Les éclaircies devraient encore être assez généreuses sur le sud du pays. En fin de journée, le ciel se dégagera à nouveau. Les maxima varieront entre 20 et 22 degrés en Ardenne et dans la région côtière, se situeront aux alentours de 22 ou 23 degrés dans le centre du pays et de 24 degrés en Gaume. Le vent sera généralement faible de nord à nord­-est. Mardi, le temps sera sec et d'abord ensoleillé. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront. Des conditions plus ensoleillées persisteront toutefois à la côte. En soirée, les éclaircies s'élargiront à nouveau. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés, sous un vent faible à modéré. Le soleil restera de la partie en seconde partie de semaine et il fera de plus en plus chaud. (Belga)

