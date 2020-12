Retour victorieux dans les labourés pour Mathieu van der Poel, vainqueur du Scheldecross

Pour son premier cyclocross de la saison, Mathieu van der Poel s'est directement imposé. Le Néerlandais a remporté le Cross de l'Escaut à Anvers, troisième manche du Trophée X20, samedi. Le champion du monde a devancé le champion d'Europe Eli Iserbyt de 6 secondes et le Britannique Tom Pidcock de 26 secondesToon Aerts a pris la 4e place à 30 secondes, le Néerlandais Lars van der Haar complète le top-cinq à 43 secondes. Van der Poel, qui a définitivement lâché Iserbyt juste avant l'entame du dernier tour, s'était déjà imposé à Anvers en 2014, 2016, 2017 et 2018. Iserbyt conserve la tête du général de ce trophée de régularité, dont le général est calculé au temps, avec 2:06 d'avance sur Van der Haar. Chez les dames, la Néerlandaise Denise Betsema s'est imposée devant ses compatriotes Lucinda Brand et Annemarie Worst. Sanne Cant a a fini quatrième. Brand s'empare de la première place du général au détriment de Yara Kastelijn, seulement septième samedi. La prochaine manche du Trophée X20 se disputera le 23 décembre à Herentals. (Belga)