Robert Lewandowski élu Sportif européen de l'année par les agences de presse nationales

Robert Lewandowski a été élu Sportif européen de l'année par les agences de presse nationales lors du référendum organisé par l'agence polonaise PAP.Les rédactions sportives de 25 agences de presse européennes ont participé au vote. Robert Lewandowski, buteur polonais du Bayern Munich, a reçu 180 points. Il a devancé de justesse le pilote de F1 britannique Lewis Hamilton (176 points), lauréat en 2014, 2017 et 2019. Le perchiste suédois Armand Duplantis (169) a pris la troisième place. Deux joueurs de tennis, le Serbe Novak Djokovic (85) et l'Espagnol Rafael Nadal (72) complètent le top-cinq, que manquent de peu les cyclistes slovènes Primoz Roglic (64) et Tadej Pogacar (52). Il n'y a pas de Belge dans le top-20. Lewandowski est le troisième Polonais à figurer au palmarès. Le spécialiste des épreuves de fond Zdzislaw Krzyszkowiak avait remporté la première édition en 1958. Irena Szewinska, spécialiste du sprint et du saut en longueur, avait été sacrée en 1966. Eddy Merckx a été élu après ses deux premières victoires au Tour de France, en 1969 et 1970. Lewandowski est le deuxième footballeur, après le Portugais Cristiano Ronaldo en 2016, à recevoir ce prix, en 63 éditions. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.