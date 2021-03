Robert Page, l'entraîneur gallois, satisfait de son équipe malgré la défaite

Robert Page, l'entraîneur intérimaire du pays de Galles, s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs malgré la défaite 3-1 face à la Belgique lors de la 1re journée du groupe E des qualifications pour le Mondial 2022. "Nous avons regardé la première nation mondiale dans les yeux", a déclaré Page en conférence de presse après la rencontre."Je suis content de l'équipe car nous avons montré du caractère, surtout en seconde période", a ajouté Page. "En première période, nous avons mis un très beau but et je pense que peu d'équipes mettront un tel but à la Belgique. Nous avons eu pued d'occasions et nous aurions dû les punir mais dans l'ensemble, je suis content car nous avons regardé la première nation mondiale dans les yeux." Après un match amical contre le Mexique samedi, le pays de Galles affrontera la Tchéquie, qui s'est imposée 2-6 en Estonie, mardi. "Nous pouvons tirer du positif de ce match face à la Belgique surtout avec notre changement tactique en seconde période où nous avons pressé plus haut. Nous devons construire là-dessus", a conclu Page. (Belga)