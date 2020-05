Roberto Martinez prolonge jusqu'en 2022 à la tête des Diables Rouges

Roberto Martinez a prolongé son contrat de sélectionneur des Diables Rouges jusqu'en 2022, a annoncé mercredi la Fédération belge de football (RBFA).La RBFA a publié une vidéo dans laquelle on voit Eden Hazard découvrir la prolongation du contrat de Martinez. Une conférence de presse est prévue à midi. Martinez, 46 ans, dirige les Diables Rouges depuis 2016. Il a mené la Belgique à la troisième place au Mondial 2018, la meilleure performance de l'histoire de l'équipe nationale belge. Martinez a débuté sa carrière de joueur à Balaguer. En 1995, le Catalan a rejoint l'Angleterre, évoluant six ans à Wigan. Le Catalan est ensuite parti en Écosse, à Motherwell, où il est resté un an. Après une saison à Walsall, à nouveau en Angleterre, il a encore vécu une expérience de trois ans à Swansea, et une de quelques mois à Chester City. Martinez a commencé sa carrière d'entraîneur à Swansea, en 2007. En 2009, il prenait la tête de Wigan. En 2013, il remportait la Coupe d'Angleterre contre Manchester City mais ne pouvait empêcher la relégation du club en deuxième division. Quelques semaines plus tard, il signait à Everton, terminant cinquième pour sa première saison. En août 2016, il a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale belge en remplacement de Marc Wilmots. Depuis, il a dirigé les Diables Rouges à 43 reprises. Son bilan est de 34 victoires, six partages et seulement trois défaites, avec 134 buts marqués pour 33 encaissés. La Belgique est N.1 au classement mondial de la FIFA. Son précédent contrat arrivait à échéance après l'Euro 2020, initialement programmé du 12 juin au 12 juillet. La compétition a été reportée à l'été 2021. Martinez tentera de mener la 'génération dorée' à la conquête d'un premier titre. Depuis septembre 2018 et le départ de Chris Van Puyvelde, Martinez est également le directeur technique de l'Union belge. (Belga)