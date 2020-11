Roberto Martinez retrouve son groupe lundi pour les trois derniers rendez-vous de 2020

Lundi, 31 des 32 Diables Rouges sélectionnés par Roberto Martinez se retrouveront au Centre national de Tubize pour le dernier rassemblement de l'année 2020. Testé positif au coronavirus, Eden Hazard est le seul joueur qui manquera à l'appel pour le match amical face à la Suisse (11 novembre) et les deux derniers matches de Ligue des Nations contre l'Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre).Remis de ses pépins physiques, Eden Hazard devait faire son retour avec les Diables après avoir manqué les rendez-vous de septembre et octobre. Seulement, le coronavirus est venu brisé les plans du capitaine de la sélection belge qui doit rester en quarantaine à Madrid. Timothy Castagne (cuisse), Yannick Carrasco (cuisse) et bien sûr de Zinho Vanheusden (genou), tous les trois blessés, manqueront aussi à l'appel. Pour préparer les trois derniers matches de l'année, Roberto Martinez pourra cependant compter sur les retours de Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Thorgan Hazard mais aussi de Thomas Vermaelen, à nouveau autorisé à voyager sans devoir suivre une quarantaine à son retour au Japon. Touché aux adducteurs avec l'Inter Milan en Ligue des Champions, Romelu Lukaku fait également partie de la sélection de Roberto Martinez. Reste à voir dans quel état de forme sera le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges mais Martinez s'est dit confiant sur son rétablissement. Ces premiers jours d'entraînement à Tubize seront également l'occasion pour Charles De Ketelaere de faire ses premiers pas avec les Diables Rouges. Le joueur du Club de Bruges, devrait fêter sa première cap contre la Suisse mercredi avant de rejoindre la sélection des Espoirs de Jacky Mathijssen qui jouera un match décisif pour l'Euro U21 en Bosnie le 17 novembre. Ce sera également le cas de Sebastiaan Bornauw et Alexis Saelemaekers, sélectionnés pour la deuxième fois de suite par Roberto Martinez à l'instar de Dodi Lukebakio et Joris Kayembe. La Belgique affronte le Suisse mercredi en match amical avant de disputer ses deux dernières rencontres de Ligue des Nations contre l'Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre). Les Diables Rouges occupent actuellement la tête du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations avec 9 points. L'Angleterre et le Danemark suivent avec 7 points chacun. L'Islande ferme la marche avec 0 point. (Belga)