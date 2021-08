Robin Hendrix prend la porte en séries sur 5.000 m

Robin Hendrix n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 5.000 m aux Jeux Olympiques de Tokyo mardi. Le Brabançon flamand a signé un chrono de 13:58.37 et s'est classé 16e de sa série.Hendrix, 26 ans, était dans la course dans le groupe de tête avant de lâcher prise à deux tours de la fin. Le natif de Kapelle-op-den-Bos a terminé à la 16e place de sa série avec un chrono de 13:58.37, loin de son record personnel en 13:19.50. Les cinq premiers des deux séries et les cinq meilleurs chronos restants sont qualifiés pour la finale. (Belga)