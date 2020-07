Rodrigo (Valence) victime d'une rupture d'un ligament au genou droit

L'attaquant international espagnol du Valence CF Rodrigo Moreno (29 ans) a été victime d'une rupture partielle d'un ligament du genou droit, a annoncé son club ce jeudi via un communiqué."Pendant le match d'hier (mercredi contre l'Athletic Bilbao, perdu 2-0, Ndlr), le joueur Rodrigo Moreno a souffert d'une rupture partielle du ligament collatéral externe du genou droit. Nous restons dans l'attente de son évolution ces prochaines semaines", a indiqué le club valencien dans un communiqué diffusé ce jeudi après-midi. Le club n'a pas précisé sa durée d'indisponibilité, mais selon les médias spécialisés espagnols, Rodrigo, qui avait déjà manqué 8 matches en début d'année 2020 à cause de soucis au genou, pourrait être absent un mois et demi, soit après la fin de la saison actuelle. L'avant-centre international espagnol (22 sélections, 8 buts avec la Roja) a signé 4 buts et 9 passes décisives en 27 matches de Liga cette saison avec Valence, qui a limogé son entraîneur Albert Celades lundi pour le remplacer par Salvador Gonzalez Marco, surnommé "Voro". Rodrigo a également participé à la belle campagne des siens en Ligue des champions, avec deux buts marqués et deux passes décisives délivrées en six matches, avant que les Valenciens ne se fassent éliminer par l'Atalanta Bergame en 8es de finale. Le Valence CF a dégringolé au classement, passant du 7e au 10e rang, depuis la reprise du championnat d'Espagne le 11 juin: mercredi contre Bilbao à domicile, les Valenciens ont subi leur troisième défaite consécutive, la quatrième en six matches depuis le retour de la Liga. (Belga)