Rohan Dennis champion d'Australie du contre-la-montre

Rohan Dennis a été sacré champion d'Australie du contre-la-montre, mercredi à Ballarat. Le coureur de Jumbo-Visma a couvert les 37,5 km du parcours en 45:34, s'imposant avec 1:13 d'avance sur Luke Durbridge et 1:48 sur Conor Leahy.Il s'agit du 4e titre national du contre-la-montre pour Rohan Dennis, après ceux décrochés en 2016, 2017 et 2018. L'ancien détenteur du record de l'heure, médaille de bronze du chrono des Jeux de Tokyo l'an dernier, succède à Luke Plapp au palmarès. Chez les dames, la victoire est revenue à Grace Brown (FDJ Nouvelle Aquitaine-Futuroscope), qui l'a emporté après 28,6 km en 41:29, devant Amber Pate, 2e à 1:01 et Lisa Jacob, 3e à 1:12. (Belga)