Roland-Garros - Alexander Zverev élimine Carlos Alcaraz et attend Djokovic ou Nadal en demi-finale

Carlos Alacaraz devra encore attendre pour décrocher sa première place en demi-finales d'un Grand Chelem. Mardi, le jeune et talentueux Espagnol de 19 ans, 6e joueur mondial, a été dominé par Alexander Zverev, 3e mondial, dans le premier quarts de finale du simple messieurs des Internationaux de France de tennis à Roland-Garros. L'Allemand s'est imposé en quatre sets 6-4, 6-4, 4-6 et 7-6 (9/7) après 3h18 de jeu.Il a ainsi pris sa revanche sur sa défaite en finale du Masters 1000 de Madrid le 8 mai dernier. "Sacha" Zverev disputera à 25 ans sa deuxième demi-finale à la Porte d'Auteuil un an après celle perdue en cinq sets face au Grec Stefanos Tsitsipas. Il sera cette fois opposé à Novak Djokovic, le tenant du titre et N.1 mondial, ou à Rafael Nadal, vainqueur à 13 reprises de la Coupe des Mousquetaires et lauréat du record de 21 Grand Chelem en carrière. Le duel entre les deux hommes est programmé mardi soir à partir de 20h45. Le meilleur résultat du double lauréat du Masters et du champion olympique de Tokyo en Grand Chelem (en 27 tournois) est une finale perdue en cinq sets à l'US Open contre l'Autrichien Dominic Thiem. (Belga)