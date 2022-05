Roland-Garros - Alexander Zverev passe en huitièmes

Alexander Zverev s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, le deuxième tournoi du Grand Chelem, vendredi à Paris. Alors qu'il avait dû sauver une balle de match au tour précédent face à l'Argentin Sebastian Baez (ATP 36), qu'il a finalement écarté en cinq sets, l'Allemand, 3e mondial, s'est cette fois imposé en trois sets 7-6 (7/2), 6-3, 7-6 (7/5) et 2h48 de jeu face à l'Américain Brandon Nakashima (ATP 75).Le champion olympique, demi-finaliste l'an dernier à la Porte d'Auteuil, affrontera pour une place en quarts de finale une des sensations du tournoi, Bernabe Zapata. L'Espagnol, 131e mondial et issu des qualifications, s'est hissé en huitièmes de finale en triomphant vendredi du 26e mondial, l'Américain John Isner, 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (7/5), 6-3. Après avoir eu cinq balles de match dans le quatrième set, toutes sauvées par le géant américain (2,08m), Zapata s'est imposé au bout de 3h28 de combat sous les cris de joie du court N.7. A 25 ans, il est le premier Espagnol issu des qualifications à se hisser en huitièmes d'un Grand Chelem depuis 1983, et le dernier qualifié encore en lice à Paris. Au tour précédent, il avait déjà eu raison d'une autre tête de série américaine, Taylor Fritz, 14e mondial. (Belga)